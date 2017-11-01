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Лига Европы. АЕК против «Милана», «Зенит» в гостях у «Русенборга»

02.11.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Црвеной Звездой», а «Милан» на выезде встретится с греческим АЕК.

Лига Европы

Групповой этап

4-й тур

Локомотив Россия – Шериф Молдова 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 26 Фарфан.
ЛокомотивГильерме (Медведев, 33), Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Миранчук, Фернандеш, Тарасов, Фарфан, Миранчук, Лысов.
ШерифМикулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку, Антон, Брезовец, Маседа, Кендыш, Бадибанга, Сушич.
Копенгаген Дания – Фастав Злин Чехия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Паркен»
превью матча онлайн статистика
КопенгагенОльсен, Вавро, Бенгтссон, Анкерсен, Люфтнер, Матич, Зека, Вербич, Куск, Туту, Сотериу.
Фастав ЗлинДостал, Яничек, Гайич, Бачо, Копечны, Ирачек, Хольцер, Вукадинович, Траоре, Экпай, Диоп.
Предупреждение:
Сотериу (20).
Маккаби Тель-Авив Израиль – Астана Казахстан 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Нетанья»
превью матча онлайн статистика
Маккаби Тель-АвивРайкович, Тиби, Бабен, Давидзада, Баттоккио, Рикан, Атар, Еини, Блэкмэн, Кьяртанссон, Даса.
АстанаЭрич, Постников, Малый, Шомко, Бейсебеков, Тагыберген, Маевский, Томасов, Шитов, Кабананга, Твумаси.
Славия Чехия – Вильярреал Испания 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Синот-Тип Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 15 Бакка.
СлавияЛаштувка, Югас, Соболь, Боржил, Дели, Громада, Соучек, Данни, Сикора, Стох, Нецид.
ВильярреалБарбоса, Альваро Гонсалес, Марин, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Родри Эрнандес, Форнальс, Тригерос, Бакамбу, Бакка.
Партизан Сербия – Скендербеу Албания 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Партизан»
превью матча онлайн статистика
ПартизанСтойкович, Митрович, Милетич, Вуличевич, Бильер, Евтович, Милетич, Тошич, Янкович, Тавамба, Ожегович.
СкендербеуШехи, Радаш, Мици, Вангели, Яшаница, Музака, Лиляй, Таку, Гавазай, Аденийи, Соу.
Янг Бойз Швейцария – Динамо Киев Украина 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Стад де Сюисс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Янг Бойзфон Балльмос, Нуху, Лотомба, Мбабу, фон Берген, Соу, Эбишер, Сулеймани, Фасснахт, Нсаме, Ассале.
Динамо КиевБущан, Вида, Хачериди, Пиварич, Морозюк, Гармаш, Корзун, Буяльский, Кендзера, Мораес, Гонсалес.
Предупреждения:
Корзун (11), Эбишер (30).
Лудогорец Болгария – Брага Португалия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика
ЛудогорецБроун, Моци, Пластун, Сисиньо, Натанаэл, Вура, Гуральски, Лукоки, Кристалдо, Марселиньо, Абель.
БрагаМатеус, Раул Силва, Рикарду Феррейра, Жефферсон, Эшгайю, Вукчевич, Данило, Бруну Шадаш, Марсело Гойяно, Диего Соуза, Диаш.
Предупреждение:
Марсело Гойяно (32).
Истанбул Турция – Хоффенхайм-1899 Германия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Башакшехир»
превью матча онлайн статистика
ИстанбулГюнок, Епуряну, Клиши, Кайсара, Эрдем, Торун, Кахведжи, Инлер, Фрай, Наполеони, Эрдинч.
Хоффенхайм-1899Бауманн, Фогт (Пош, 24), Шульц, Хогма, Демирбай, Цубер, Гриллич, Нордтвейт, Амири, Крамарич, Вагнер.
Предупреждение:
Эрдинч (16).
АЕК Греция – Милан Италия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика
АЕКАнестис, Враньеш, Чосич, Элдер Лопеш, Бакакис, Симойнш, Юханссон, Христодулопулос, Родриго Гало, Араухо, Бакасетас.
МиланДоннарумма, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Мусаккьо, Монтоливо, Локателли, Чалханоглу, Борини, Андре Силва, Кутроне.
Предупреждение:
Мусаккьо (18).
Риека Хорватия – Аустрия Австрия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «ХНК Риека»
превью матча онлайн статистика
РиекаПрскало, Жупарич, Жута, Вешович, Пунчец, Павичич, Брадарич, Акости, Мишич, Горгон, Эбер.
АустрияПентц, Вестерманн, Мохаммед, Глухакович, Заламон, Хольцхаузер, Зербест, Таджури, Прокоп, Пирес, Фризенбихлер.
Предупреждения:
Фризенбихлер (9), Эбер (28), Хольцхаузер (30).
Лион Франция – Эвертон Англия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Стад де Лион»
превью матча онлайн статистика
ЛионАнтони Лопеш, Марсело, Диакаби, Менди, Рафаэл, Корне, Ндомбеле, Фекир, Депай, Траоре, Тузар.
ЭвертонПикфорд, Холгейт, Кенни, Мартина, Уильямс, Банингиме, Шнайдерлин, Сигурдссон, Гуйе, Леннон, Лукман.
Предупреждение:
Мартина (7).
Аполлон Кипр – Аталанта Италия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Нео ГСП»
превью матча онлайн статистика
АполлонВале, Алешандре, Юсте, Василиу, Аллан, Алеф, Жоау Педру, Сачетти, Папулис, Сардинеро, Селайя.
АталантаБериша, Кальдара, Паломино, Хатебур, Масьелло, Фройлер, Спинаццола, Иличич, Кристанте, Куртич, Петанья.
Предупреждение:
Василиу (35).
Виктория Пльзень Чехия – Лугано Швейцария
Дата проведения
2 ноября, 23.05, «Доосан-Арена»
превью матча онлайн статистика
Стяуа Румыния – Хапоэль Беер-Шева Израиль
Дата проведения
2 ноября, 23.05, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика
Русенборг Норвегия – Зенит Россия
Дата проведения
2 ноября, 23.05, «Леркендаль»
превью матча текстовый онлайн статистика
Реал Сосьедад Испания – Вардар Македония
Дата проведения
2 ноября, 23.05, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Ред Булл Австрия – Коньяспор Турция
Дата проведения
2 ноября, 23.05, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика
Витория Гимараэш Португалия – Марсель Франция
Дата проведения
2 ноября, 23.05, «Афонсу Энрикеш»
превью матча онлайн статистика
Атлетик Испания – Эстерсунд Швеция
Дата проведения
2 ноября, 23.05, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
Герта Германия – Заря Украина
Дата проведения
2 ноября, 23.05, «Олимпияштадион»
превью матча текстовый онлайн статистика
Лацио Италия – Ницца Франция
Дата проведения
2 ноября, 23.05, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Витесс Голландия – Зюлте-Варегем Бельгия
Дата проведения
2 ноября, 23.05, «ГелреДом»
превью матча онлайн статистика

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В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Црвеной Звездой», а «Милан» на выезде встретится с греческим АЕК.

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