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Лига Европы. АЕК против «Милана», «Зенит» в гостях у «Русенборга»
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В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Црвеной Звездой», а «Милан» на выезде встретится с греческим АЕК.
Лига Европы
Групповой этап
4-й тур
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «стадион Локомотив»
- Гол:
-
1:0 –
26 Фарфан.
Локомотив –
Гильерме (Медведев, 33), Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Миранчук, Фернандеш, Тарасов, Фарфан, Миранчук, Лысов.
Шериф –
Микулич, Посмак, Кулушич, Кристиано, Раку, Антон, Брезовец, Маседа, Кендыш, Бадибанга, Сушич.
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «Паркен»
Копенгаген –
Ольсен, Вавро, Бенгтссон, Анкерсен, Люфтнер, Матич, Зека, Вербич, Куск, Туту, Сотериу.
Фастав Злин –
Достал, Яничек, Гайич, Бачо, Копечны, Ирачек, Хольцер, Вукадинович, Траоре, Экпай, Диоп.
- Предупреждение:
-
Сотериу
(20).
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «Нетанья»
Маккаби Тель-Авив –
Райкович, Тиби, Бабен, Давидзада, Баттоккио, Рикан, Атар, Еини, Блэкмэн, Кьяртанссон, Даса.
Астана –
Эрич, Постников, Малый, Шомко, Бейсебеков, Тагыберген, Маевский, Томасов, Шитов, Кабананга, Твумаси.
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «Синот-Тип Арена»
- Гол:
-
0:1 –
15 Бакка.
Славия –
Лаштувка, Югас, Соболь, Боржил, Дели, Громада, Соучек, Данни, Сикора, Стох, Нецид.
Вильярреал –
Барбоса, Альваро Гонсалес, Марин, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Родри Эрнандес, Форнальс, Тригерос, Бакамбу, Бакка.
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «Партизан»
Партизан –
Стойкович, Митрович, Милетич, Вуличевич, Бильер, Евтович, Милетич, Тошич, Янкович, Тавамба, Ожегович.
Скендербеу –
Шехи, Радаш, Мици, Вангели, Яшаница, Музака, Лиляй, Таку, Гавазай, Аденийи, Соу.
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «Стад де Сюисс»
Янг Бойз –
фон Балльмос, Нуху, Лотомба, Мбабу, фон Берген, Соу, Эбишер, Сулеймани, Фасснахт, Нсаме, Ассале.
Динамо Киев –
Бущан, Вида, Хачериди, Пиварич, Морозюк, Гармаш, Корзун, Буяльский, Кендзера, Мораес, Гонсалес.
- Предупреждения:
-
Корзун
(11), Эбишер
(30).
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «Лудогорец Арена»
Лудогорец –
Броун, Моци, Пластун, Сисиньо, Натанаэл, Вура, Гуральски, Лукоки, Кристалдо, Марселиньо, Абель.
Брага –
Матеус, Раул Силва, Рикарду Феррейра, Жефферсон, Эшгайю, Вукчевич, Данило, Бруну Шадаш, Марсело Гойяно, Диего Соуза, Диаш.
- Предупреждение:
-
Марсело Гойяно
(32).
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «Башакшехир»
Истанбул –
Гюнок, Епуряну, Клиши, Кайсара, Эрдем, Торун, Кахведжи, Инлер, Фрай, Наполеони, Эрдинч.
Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Фогт (Пош, 24), Шульц, Хогма, Демирбай, Цубер, Гриллич, Нордтвейт, Амири, Крамарич, Вагнер.
- Предупреждение:
-
Эрдинч
(16).
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «Спирос Луис»
АЕК –
Анестис, Враньеш, Чосич, Элдер Лопеш, Бакакис, Симойнш, Юханссон, Христодулопулос, Родриго Гало, Араухо, Бакасетас.
Милан –
Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Мусаккьо, Монтоливо, Локателли, Чалханоглу, Борини, Андре Силва, Кутроне.
- Предупреждение:
-
Мусаккьо
(18).
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «ХНК Риека»
Риека –
Прскало, Жупарич, Жута, Вешович, Пунчец, Павичич, Брадарич, Акости, Мишич, Горгон, Эбер.
Аустрия –
Пентц, Вестерманн, Мохаммед, Глухакович, Заламон, Хольцхаузер, Зербест, Таджури, Прокоп, Пирес, Фризенбихлер.
- Предупреждения:
-
Фризенбихлер
(9), Эбер
(28), Хольцхаузер
(30).
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «Стад де Лион»
Лион –
Антони Лопеш, Марсело, Диакаби, Менди, Рафаэл, Корне, Ндомбеле, Фекир, Депай, Траоре, Тузар.
Эвертон –
Пикфорд, Холгейт, Кенни, Мартина, Уильямс, Банингиме, Шнайдерлин, Сигурдссон, Гуйе, Леннон, Лукман.
- Предупреждение:
-
Мартина
(7).
- Дата проведения
-
2 ноября, 21.00, «Нео ГСП»
Аполлон –
Вале, Алешандре, Юсте, Василиу, Аллан, Алеф, Жоау Педру, Сачетти, Папулис, Сардинеро, Селайя.
Аталанта –
Бериша, Кальдара, Паломино, Хатебур, Масьелло, Фройлер, Спинаццола, Иличич, Кристанте, Куртич, Петанья.
- Предупреждение:
-
Василиу
(35).
- Дата проведения
-
2 ноября, 23.05, «Аноэта»
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В 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» сыграет с «Црвеной Звездой», а «Милан» на выезде встретится с греческим АЕК.
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