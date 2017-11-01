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Евролига. 5-й тур. «Химки» в гостях у «Реала», «Фенербахче» сыграет с «Валенсией» и другие матчи

02.11.2017 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдут пять матчей 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с мадридским «Реалом», который пока не потерпел ни одного поражения.

Действующий обладатель трофея «Фенербахче» в Стамбуле примет чемпиона Испании «Валенсию».

Евролига

Регулярный чемпионат

5-й тур

Црвена Звезда Сербия  –  Бамберг Германия 69:75 (18:30, 16:13, 19:16, 16:16)
Дата проведения
2 ноября, 20.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
Онлайн матча
Црвена Звезда
Лессор (14 + 9 подборов), Бьелица (11 + 7 подборов), Радичевич (6), Фелдэйн (5), Лазич (3)  старт; Рочести (22), Дангубич (5), Апич (2), Йованович (1), Добрич (0), Янкович (0).
Бамберг
Рубит (15), Райт (9), Тэйлор (5), Хэкетт (5), Николич (0)  старт; Хикман (12), Радошевич (11 + 7 подборов), Ло (8), Митрович (7), Никос Зисис (3).

Фенербахче Турция  –  Валенсия Испания 59:51 (4 четверть)
Дата проведения
2 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Панатинаикос Греция 7:11 (1 четверть)
Дата проведения
2 ноября, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Маккаби FOX Израиль  –  ЕА7 Милан Италия
Дата проведения
2 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Реал Мадрид Испания  –  БК Химки Россия
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 4-0, Олимпиакос Греция – 4-0, Валенсия Испания – 3-1, ЦСКА Россия – 3-1, Химки Россия – 3-1, Бамберг Германия – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Жальгирис Литва – 2-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Барселона Испания – 1-3, Милан Италия – 1-3, Уникаха Испания – 1-3, Баскония Испания – 0-4, Анадолу Эфес Турция – 0-4.

 

 
 
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Сегодня пройдут пять матчей 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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