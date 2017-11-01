Евролига. 5-й тур. «Химки» в гостях у «Реала», «Фенербахче» сыграет с «Валенсией» и другие матчи

Сегодня пройдут пять матчей 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с мадридским «Реалом», который пока не потерпел ни одного поражения.

Действующий обладатель трофея «Фенербахче» в Стамбуле примет чемпиона Испании «Валенсию».

Евролига

Регулярный чемпионат

5-й тур

Положение команд: Реал Испания – 4-0, Олимпиакос Греция – 4-0, Валенсия Испания – 3-1, ЦСКА Россия – 3-1, Химки Россия – 3-1, Бамберг Германия – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Жальгирис Литва – 2-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Барселона Испания – 1-3, Милан Италия – 1-3, Уникаха Испания – 1-3, Баскония Испания – 0-4, Анадолу Эфес Турция – 0-4.