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Евролига. 5-й тур. «Химки» в гостях у «Реала», «Фенербахче» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
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Сегодня пройдут пять матчей 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Подмосковные «Химки» в гостях сыграют с мадридским «Реалом», который пока не потерпел ни одного поражения.
Действующий обладатель трофея «Фенербахче» в Стамбуле примет чемпиона Испании «Валенсию».
Евролига
Регулярный чемпионат
5-й тур
- Дата проведения
-
2 ноября, 20.00, «Белград Арена (Комбанк Арена)»
- Црвена Звезда
-
Лессор (14 + 9 подборов),
Бьелица (11 + 7 подборов),
Радичевич (6),
Фелдэйн (5),
Лазич (3) старт;
Рочести (22),
Дангубич (5),
Апич (2),
Йованович (1),
Добрич (0),
Янкович (0).
- Бамберг
-
Рубит (15),
Райт (9),
Тэйлор (5),
Хэкетт (5),
Николич (0) старт;
Хикман (12),
Радошевич (11 + 7 подборов),
Ло (8),
Митрович (7),
Никос Зисис (3).
Положение команд: Реал Испания – 4-0, Олимпиакос Греция – 4-0, Валенсия Испания – 3-1, ЦСКА Россия – 3-1, Химки Россия – 3-1, Бамберг Германия – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-2, Фенербахче Турция – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Жальгирис Литва – 2-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Барселона Испания – 1-3, Милан Италия – 1-3, Уникаха Испания – 1-3, Баскония Испания – 0-4, Анадолу Эфес Турция – 0-4.
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Сегодня пройдут пять матчей 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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