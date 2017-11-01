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«Кельн» – БАТЭ. Веремко и Родионов – в запасе, Сигневич сыграет с первых минут
02.11.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы «Кельна» и БАТЭ на матч групповой стадии Лиги Европы.
«Кельн»: Хорн, Хайнц, Серенсен, Марох, Цоллер, Клеменс, Гирасси, Эзкан, Биттенкур, Леманн, Рауш.
Запасные: Кесслер, Йоич, Осако, Ольковски, Мере, Хорн, Клюнтер.
БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, А. Володько, Милунович, Риос, Поляков, Драгун, Стасевич, Иванич, Сигневич, Гордейчук.
Запасные: Веремко, Яблонский, Березкин, Родионов, Туоминен, Бага, М. Володько.
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Стали известны составы «Кельна» и БАТЭ на матч групповой стадии Лиги Европы.
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