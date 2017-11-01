ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Кельн» – БАТЭ. Веремко и Родионов – в запасе, Сигневич сыграет с первых минут

02.11.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны составы «Кельна» и БАТЭ на матч групповой стадии Лиги Европы.

«Кельн»: Хорн, Хайнц, Серенсен, Марох, Цоллер, Клеменс, Гирасси, Эзкан, Биттенкур, Леманн, Рауш.

Запасные: Кесслер, Йоич, Осако, Ольковски, Мере, Хорн, Клюнтер.

БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, А. Володько, Милунович, Риос, Поляков, Драгун, Стасевич, Иванич, Сигневич,  Гордейчук.

Запасные: Веремко, Яблонский, Березкин, Родионов, Туоминен, Бага, М. Володько.

Tribuna.com проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны составы «Кельна» и БАТЭ на матч групповой стадии Лиги Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Рыбак: «Да, проигрываем главным конкурентам, но все равно первые. И ничего удивительного здесь нет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика