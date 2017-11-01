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НБА. «Сан-Антонио» против «Голден Стэйт», «Портленд» сыграет с «Лейкерс»

02.11.2017 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча. В Сан-Антонио сойдутся фавориты Западной конференции «Сперс» и «Уорриорз».

В другой встрече игрового дня «Портленд» примет «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Сан-Антонио – Голден Стэйт
Дата проведения
3 ноября, 03.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Портленд – Лейкерс
Дата проведения
3 ноября, 05.30, «Moda Center»
Онлайн матча Превью
 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.

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