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НБА. «Сан-Антонио» против «Голден Стэйт», «Портленд» сыграет с «Лейкерс»
02.11.2017 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча. В Сан-Антонио сойдутся фавориты Западной конференции «Сперс» и «Уорриорз».
В другой встрече игрового дня «Портленд» примет «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут два матча.
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