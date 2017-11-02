Хацкевич вывел киевское «Динамо» в плей-офф Лиги Европы
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Киевское «Динамо» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы обыграло выезде «Янг Бойз» (1:0).
Единственный гол в матче во втором тайме забил Виталий Буяльский (видео). Это первая победа киевлян в основное время за 7 последних матчей.
Таким образом, у «Динамо» теперь 10 очков, отрыв от «Янг Бойз», которые идут на третьем месте, составляет 7 очков. Киевляне гарантировали выход в плей-офф турнира.
«Партизан» выиграл у «Скендербеу» и теперь отстает от «Динамо» на 5 очков.
Напомним, в августе «Динамо» под руководством Александра Хацкевича проиграло 0:2 на синтетическом поле стадиона «Янг Бойз» после 3:1 дома в квалификации ЛЧ и вылетело в Лигу Европы. Причем второй решающий гол киевляне пропустили от Жордана Лотомбы на 90-й минуте матча.
Дата проведения
2 ноября, 21.00,
«Стад де Сюисс»
Гол:
0:1 –
70
.
Буяльский
Янг Бойз –
, фон Балльмос , Нуху , Лотомба , Мбабу , фон Берген , Соу , Эбишер , Сулеймани ( Фасснахт , 81), Шик ( Нсаме , 73), Нгамале .
Ассале
Динамо Киев –
, Бущан , Вида , Хачериди , Пиварич , Морозюк , Гармаш , Корзун ( Буяльский , 87), Шепелев ( Кендзера , 46), Кравец , Мораес .
Гонсалес
Предупреждения:
(11), Корзун
(30), Эбишер
(65), Кравец
(75), Буяльский
(90). Гармаш
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Киевское «Динамо» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы обыграло выезде «Янг Бойз» (1:0).
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