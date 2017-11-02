Хацкевич вывел киевское «Динамо» в плей-офф Лиги Европы

Киевское «Динамо» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы обыграло выезде «Янг Бойз» (1:0).

Единственный гол в матче во втором тайме забил Виталий Буяльский (видео). Это первая победа киевлян в основное время за 7 последних матчей.

Таким образом, у «Динамо» теперь 10 очков, отрыв от «Янг Бойз», которые идут на третьем месте, составляет 7 очков. Киевляне гарантировали выход в плей-офф турнира.

«Партизан» выиграл у «Скендербеу» и теперь отстает от «Динамо» на 5 очков.

Напомним, в августе «Динамо» под руководством Александра Хацкевича проиграло 0:2 на синтетическом поле стадиона «Янг Бойз» после 3:1 дома в квалификации ЛЧ и вылетело в Лигу Европы. Причем второй решающий гол киевляне пропустили от Жордана Лотомбы на 90-й минуте матча.