ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хацкевич вывел киевское «Динамо» в плей-офф Лиги Европы

02.11.2017 23:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Киевское «Динамо» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы обыграло выезде «Янг Бойз» (1:0).

Единственный гол в матче во втором тайме забил Виталий Буяльский (видео). Это первая победа киевлян в основное время за 7 последних матчей.

Таким образом, у «Динамо» теперь 10 очков, отрыв от «Янг Бойз», которые идут на третьем месте, составляет 7 очков. Киевляне гарантировали выход в плей-офф турнира. 

«Партизан» выиграл у «Скендербеу» и теперь отстает от «Динамо» на 5 очков. 

Напомним, в августе «Динамо» под руководством Александра Хацкевича проиграло 0:2 на синтетическом поле стадиона «Янг Бойз» после 3:1 дома в квалификации ЛЧ и вылетело в Лигу Европы. Причем второй решающий гол киевляне пропустили от Жордана Лотомбы на 90-й минуте матча. 

Янг Бойз Швейцария – Динамо Киев Украина 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
2 ноября, 21.00, «Стад де Сюисс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 70 Буяльский.
Янг Бойзфон Балльмос, Нуху, Лотомба, Мбабу, фон Берген, Соу, Эбишер, Сулеймани, Фасснахт (Шик, 81), Нсаме (Нгамале, 73), Ассале.
Динамо КиевБущан, Вида, Хачериди, Пиварич, Морозюк, Гармаш, Корзун, Буяльский (Шепелев, 87), Кендзера (Кравец, 46), Мораес, Гонсалес.
Предупреждения:
Корзун (11), Эбишер (30), Кравец (65), Буяльский (75), Гармаш (90).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киевское «Динамо» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы обыграло выезде «Янг Бойз» (1:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. «Сан-Антонио» против «Голден Стэйт», «Портленд» сыграет с «Лейкерс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика