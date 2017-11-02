Криушенко понимает задачи, поставленные перед ним АБФФ

МИНСК, 2 ноя — Sputnik. Главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко заявил, что понимает задачи, поставленные перед ним руководством Ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщили Sputnik в пресс-службе АБФФ.



© Sputnik / Виктор Толочко Игорь Криушенко продолжит тренировать сборную Беларуси по футболу

В четверг по итогам встречи главы АБФФ Сергея Румаса с Криушенко стало известно, что специалист продолжит тренировать национальную команду. Соглашение рассчитано до конца отбора Лиги Наций и может быть продлено, если Беларусь займет первое место в своем квартете. Перед наставником сборной стоит задача выиграть в группе.

"Понимаю задачи, которые стоят перед командой, которой я буду руководить. Постараемся достичь нужного результата вместе с командой, показать хороший футбол и не разочаровывать болельщиков", — заявил Криушенко.

Специалист обратил внимание, что привык работать под давлением. Он отметил, что ощущал его всегда, на протяжении всего отборочного цикла Чемпионата мира. "Сборная – это лицо страны, все хотят положительных результатов, все хотят хорошей игры. Давление – оно будет всегда. К этому нужно быть готовым, и это часть нашей работы", — добавил Криушенко.

Главком сборной сказал, что "в команде уже сложился костяк и определен круг футболистов, с которыми будем двигаться дальше".

Напомним, в ноябре белорусские футболисты проведут две выездные товарищеские встречи: 9 ноября против Армении, 13 ноября против Грузии.

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