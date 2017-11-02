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Эвра ударил ногой фаната «Марселя» и был удален в ЛЕ до начала матча
03.11.2017 00:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
У защитника «Марселя» Патриса Эвра перед матчем 4-го тура группового этапа
Во время разминки болельщики французского клуба оскорбляли 36-летнего футболиста. Эвра приблизился к фанатам и ударил одного из них ногой.
Около поля началась потасовка с участием игроков и болельщиков
Эвра получил красную карточку и стал первым футболистом в истории
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У защитника «Марселя» Патриса Эвра перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Витории Гимараэш» произошел конфликт с фанатами.
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