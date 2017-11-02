|
НХЛ. «Вашингтон» примет «Айлендерс», «Тампа» сыграет с «Рейнджерс»
- Размер текста:
- A
- A
- A
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
3 ноября, 02.30, «BankAtlantic Center»
-
1:0 – 4
Пысик (Макгинн, Трочек)
-
1:1 – 11
Андерсон (Дюбуа, Дубински)
-
1:2 – 16
Андерсон (Дженнер, Нутиваара)
-
2:2 – 20
Маккошен (Трочек, Врбата)
-
2:3 – 25
Хянникяйнен (Калверт, Савар)
-
3:3 – 28
Трочек ( Маккензи, Йэндл)
-
3:4 – 29
Бьоркстранн (Милано, Джонс)
-
3:5 – 31
Бьоркстранн (Калверт, Веренски)
-
3:6 – 43
Мотте (Нутиваара, Дженнер)
-
3:7 – 46
Дженнер (Панарин, Веренски)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ Регулярный чемпионат .
-
Застройщик не знал: под депо в центре Минска, где будут строить жилье, может оказаться кладбище
08:34, Tut.by
-
Охрана везла продавца кафе на сработку и попала в ДТП. Начальство девушки признало ее травмы "бытовыми"
06:26, Tut.by
-
Белоруска, живущая в США: "У меня была температура под 40, а бойфренд сказал "все будет ок" и ушел"
09:00, Tut.by
-
В лесу грибник нашел тело мужчины. Следствие просит помочь установить личность погибшего
11:49, Tut.by
-
"Он даже боялся кабана колоть". Что известно о нападавшем на пост милиции в Рогачевском районе
08:35, Tut.by
-
Уютная осень, родители солдат в Печах, АЭС и подарок для сына президента. Лучшие фото октября
10:56, Tut.by
-
В Полоцком районе в бабушкином дворе утонула шестилетняя девочка
12:43, Tut.by
-
Сколько нужно платить банку, если взять 1000 рублей? Обзор кредитов "на всякий случай"
09:00, Tut.by
-
Лукашенко и Порошенко встретились в ОАЭ
09:36, Tut.by
-
Лежавшего на путях пьяного минчанина переехала электричка
13:48, Sputnik Беларусь
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Конор МакГрегор: «Я не вернусь в UFC просто бойцом, хочу делать этот бизнес вместе»
15:52, Tribuna.com
-
Лыжник Белов "разнес" комиссию МОК, отстранившую его от Олимпиад
15:40, Sputnik Беларусь
-
Евролига. 5-й тур. «Химки» в гостях у «Реала», «Фенербахче» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
20:56, Tribuna.com
-
Поймал волну: юный белорусский серфер планирует выиграть Олимпиаду
07:30, Sputnik Беларусь
-
"Спартак" на выезде проиграл "Севилье" в Лиге чемпионов
00:41, Sputnik Беларусь
-
НХЛ. «Вашингтон» примет «Айлендерс», «Тампа» сыграет с «Рейнджерс»
00:02, Tribuna.com
-
Хацкевич вывел киевское «Динамо» в плей-офф Лиги Европы
23:02, Tribuna.com
-
Все новости
- Застройщик не знал: под депо в центре Минска, где будут строить жилье, может оказаться кладбище 02.11.2017,
Tut.by
- Охрана везла продавца кафе на сработку и попала в ДТП. Начальство девушки признало ее травмы "бытовыми" 02.11.2017,
Tut.by
- Белоруска, живущая в США: "У меня была температура под 40, а бойфренд сказал "все будет ок" и ушел" 02.11.2017,
Tut.by
- В лесу грибник нашел тело мужчины. Следствие просит помочь установить личность погибшего 02.11.2017,
Tut.by
- "Он даже боялся кабана колоть". Что известно о нападавшем на пост милиции в Рогачевском районе 02.11.2017,
Tut.by
- Уютная осень, родители солдат в Печах, АЭС и подарок для сына президента. Лучшие фото октября 02.11.2017,
Tut.by
- В Полоцком районе в бабушкином дворе утонула шестилетняя девочка 02.11.2017,
Tut.by
- Милиция Полоцка ищет опасного убийцу – гражданина России
31.10.2017,
Sputnik Беларусь
- Как понять, что ты алкоголик, и что делать, если уже понял. Советы нарколога
28.10.2017,
Tut.by
- "Везде было грязно, а люди казались неадекватными": истории возвращения в Беларусь из эмиграции
31.10.2017,
Tut.by
- Даже самые грамотные люди допускают ошибки в этом тесте на знание русского языка
28.10.2017,
Flytothesky
- Рассекреченные документы ЦРУ поставили под сомнение самоубийство Гитлера
29.10.2017,
Tut.by
- В Беларуси заметили лесного кота, который 90 лет считался вымершим
30.10.2017,
Tut.by
- Солист группы "Песняры" разбился в ДТП
30.10.2017,
Tut.by
Комментарии