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НХЛ. «Вашингтон» примет «Айлендерс», «Тампа» сыграет с «Рейнджерс»

03.11.2017 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Айлендерс 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Дата проведения
3 ноября, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Чорни (Эллер, Стивенсон)
1:1 – 13 Таварес (Бэйли, Ли)
2:1 – 16 Эллер (Боуи, Стивенсон)
2:2 – 36 Ли (Барзэл, Бэйли)
3:2 – 36 Чейссон (Бигл, Карлсон)
3:3 – 47 Ли (Таварес, Хики)
4:3 – 56 Эллер (Карлсон, Уилсон)
Бостон – Вегас 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
3 ноября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 23 Нэш (Царник, Крюг)
1:1 – 29 Икин (Шмидт)
2:1 – 49 Курали (Крюг, Дебраск)
Флорида – Коламбус 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)
Дата проведения
3 ноября, 02.30, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Пысик (Макгинн, Трочек)
1:1 – 11 Андерсон (Дюбуа, Дубински)
1:2 – 16 Андерсон (Дженнер, Нутиваара)
2:2 – 20 Маккошен (Трочек, Врбата)
2:3 – 25 Хянникяйнен (Калверт, Савар)
3:3 – 28 Трочек ( Маккензи, Йэндл)
3:4 – 29 Бьоркстранн (Милано, Джонс)
3:5 – 31 Бьоркстранн (Калверт, Веренски)
3:6 – 43 Мотте (Нутиваара, Дженнер)
3:7 – 46 Дженнер (Панарин, Веренски)
Тампа-Бэй – Рейнджерс 1:2 (0:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
3 ноября, 02.30, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Крайдер (Шей, Зибанежад)
1:1 – 31 Гурде (Пойнт, Хедман)
1:2 – 61 Миллер (Шаттенкирк)
Оттава – Детройт 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Дата проведения
3 ноября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Стоун (Карлссон, Хоффман)
2:0 – 31 Берроуз (Фанюф, Стоун)
2:1 – 56 Манта (Ларкин, Грин)
3:1 – 59 Томпсон (Пайэтт, Карлссон)
Виннипег – Даллас 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)
Дата проведения
3 ноября, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 10 Шайфли (Бафлин, Уилер)
2:0 – 13 Лайне (Куликов)
3:0 – 15 Майерс (Элерс, Литтл)
3:1 – 17 Радулов (Сегин)
3:2 – 38 Янмарк-Нюлен (Джонс, Шор)
4:2 – 41 Шайфли (Уилер, Моррисси)
5:2 – 59 Шайфли (Труба, Уилер)
Миннесота – Монреаль 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)
Дата проведения
3 ноября, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Каллен (Уинник, Райлли)
2:0 – 4 Дамба ()
3:0 – 15 Эннис (Дамба, Каллен)
4:0 – 32 Сутер (Гранлунд, Койву)
4:1 – 33 Галлахер (Юдон)
5:1 – 40 Сперджен (Гранлунд, Койву)
5:2 – 49 Шоу (Пачиоретти, Дано)
5:3 – 54 Галлахер (Плеканец)
6:3 – 58 Фолиньо ()
Сент-Луис – Филадельфия 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Дата проведения
3 ноября, 03.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 20 Мэннинг (Жиру, Кутюрье)
0:2 – 59 Жиру (Кутюрье, Симмондс)
Калгари – Питтсбург 0:0 (3 период)
Дата проведения
3 ноября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
Колорадо – Каролина 5:3 (3 период)
Дата проведения
3 ноября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Раск (Уильямс, Терявяйнен)
1:1 – 7 Седерберг (Барберио, Джонсон)
2:1 – 12 Немет (Якупов, Грир)
2:2 – 15 Линдхольм (Флери, Ахо)
3:2 – 31 Комо (Седерберг, Ньето)
4:2 – 34 Рантанен (Бэрри, Маккиннон)
5:2 – 34 Ландескуг (Немет, Маккиннон)
5:3 – 37 Райан (Джурис)
Аризона – Баффало 1:2 (2 период)
Дата проведения
3 ноября, 05.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Экман-Ларссон (Дворак, Доми)
1:1 – 19 Окпосо (О′Райлли, Пулио)
1:2 – 24 Пулио (Окпосо, О′Райлли)
Лос-Анджелес – Торонто 2:0 (1 период)
Дата проведения
3 ноября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Амадио (Пирсон)
2:0 – 4 Каммаллери (Копитар, Браун)

 

 
 
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