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Диктор Бондарович о вместимости стадиона «Динамо»: «Она смущает. 20 тысяч – это чуть больше «Борисов-Арены»

03.11.2017 08:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный диктор Леонид Бондарович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу порассуждал о вместимости столичного стадиона «Динамо», реконструкция которого близится к завершению.

«Вместимость стадиона смущает. Не потому, что будет 50-100 тысяч желающих. Возьмем для примера столичные стадионы в Европе даже в небольших странах. Они немаленькие. А двадцать тысяч – это чуть больше «Борисов-Арены». Отнимите «випов», журналистов. На обычных болельщиков остается тысяч 15.

А что такое 15 тысяч для Беларуси? Хочу думать, что еще будут матчи, как БАТЭ – «Реал», когда нация решила, что надо присутствовать на футболе. Не всем хватило мест, хотя «Динамо» тогда вмещал намного больше. Но 20 так 20. Стадион уже стоит под металлическими козырьками. Если вдруг окажется, что наша страна в высшей степени развивается в футбольном смысле, то, наверное, построят стадион на 50-70 тысяч. Но, думаю, это будет нескоро», – считает Бондарович.

Напомним, вместимость «Борисов-Арены» составляет более 13 тысяч человек.

 
 
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Известный диктор Леонид Бондарович в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу порассуждал о вместимости столичного стадиона «Динамо»,...

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