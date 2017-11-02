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Александр Ермакович: «Рассчитывая на что-то на поле соперника, нельзя допускать столько ошибок»
03.11.2017 08:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о матче с «Кельном» (2:5) в матче групповой стадии Лиги Европы.
– Рассчитывая на что-то на поле соперника, нельзя допускать столько ошибок. Так плохо сыграть в обороне после неплохого первого тайма... Вместо того, чтобы воспользоваться свободным пространством, мы получили три мяча на переходах и со стандартов. Очень сложно на что-то рассчитывать в такой ситуации.
– Второй матч подряд в самый ответственный момент допускает ошибку Стасевич.
– Мы все выходим на футбольное поле. И в игре случаются разные ситуации. Вопрос ли в том, прощает ли нас соперник за ошибки. «Кельн» не простил...
– Могло ли что-то надломиться в команде после того, как счет стал 2:1?
– Нет. Конечно, пропущенный второй гол с подбора – это мастерство соперника. Как и третий. Такие мячи из ничего не появляются. Я вынужден отметить мастерство соперника, – сказал Ермакович.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о матче с «Кельном» (2:5) в матче групповой стадии Лиги Европы.
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