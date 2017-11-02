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БАТЭ сместился на третье место в группе Н Лиги Европы

03.11.2017 07:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ на выезде проиграл «Кельну» (2:5).

После этой встречи борисовчане опустились на третье место в группе H. В активе борисовчан 4 очка, у немецкого клуба появились первые три очка.

На второй строчке «Црвена Звезда» – 5 очков. У «Арсенала» – 10 баллов.

На групповой стадии БАТЭ предстоит сыграть с «Црвеной Звездой» в Борисове 23 ноября и на выезде с «Арсеналом» 7 декабря.

В плей-офф Лиги Европы пройдут две команды из группы.

Таблица Лиги Европы

 
 
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В матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ на выезде проиграл «Кельну» (2:5).

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