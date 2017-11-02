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БАТЭ сместился на третье место в группе Н Лиги Европы
03.11.2017 07:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ на выезде проиграл «Кельну» (2:5).
После этой встречи борисовчане опустились на третье место в группе H. В активе борисовчан 4 очка, у немецкого клуба появились первые три очка.
На второй строчке «Црвена Звезда» – 5 очков. У «Арсенала» – 10 баллов.
На групповой стадии БАТЭ предстоит сыграть с «Црвеной Звездой» в Борисове 23 ноября и на выезде с «Арсеналом» 7 декабря.
В плей-офф Лиги Европы пройдут две команды из группы.
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В матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ на выезде проиграл «Кельну» (2:5).
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