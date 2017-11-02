Алексей Риос: «Второй тайм полностью провалили»

Защитник БАТЭ Алексей Риос, отдавший две голевые передачи, после поединка с «Кельном» (2:5) отметил, что во втором тайме «желто-синие» пропустили слишком много.

«Два разных тайма. До перерыва мы здорово играли, двигались. Но затем быстро пропустили, потом случился обидный штрафной. Могли и сравнять счет, когда Коля Сигневич имел шанс, а Саня Володько добивал. Но в целом второй тайм полностью провалили. Пропустили слишком много. Но ничего не поделать. Нужно провести работу над ошибками и в следующей встрече с «Црвеной Звездой» подобных осечек не допускать.

Команда уровня «Кельна», как правило, умеет жестоко наказывать. В первом тайме мы не позволили сопернику создать стопроцентные моменты. А во втором, наверное, действовали неправильно. После третьего пропущенного мяча вынуждены были раскрываться, оголять зоны. И хозяева этим умело воспользовались.

В этом матче я отдал две голевые передачи, а мог бы и три, если бы Коля забил. Но настроение прежде всего зависит от результата команды, а не от личных показателей. Поэтому никакой радости нет.

Трибуны отлично поддерживали «Кельн». Для нас это тоже скорее плюс. Чувствуется, как любой игровой эпизод сопровождается всплеском эмоций. Это добавляло сопернику адреналина и куража, но и нам было приятно выступать при такой атмосфере.

Будем стараться как можно скорее восстановиться к поединку с Жодино. Сейчас это очень важно. На игры сборной хочется уйти на хорошей ноте», – сказал Риос.