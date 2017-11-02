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Петер Штегер: «Второй тайм матча с БАТЭ полностью остался за нами»

03.11.2017 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Кельна» Петер Штегер поделился мнением о победе над БАТЭ (5:2) на групповой стадии Лиги Европы.

– Нам сегодня удалось переломить ход игры. Да и вообще мы очень удачно вошли в игру, а то, что случилось потом – стало неожиданностью. Но второй тайм полностью остался за нами. Впрочем, отрицательные моменты еще предстоит проанализировать, а сейчас мне просто хочется поблагодарить болельщиков.

– Если бы матч закончился после первого тайма, я бы вас спросил, не хотите ли вы уйти в отставку. Но сейчас я хочу спросить: это начало новой эры?

– Вы, наверное, недавно в Кельне. И не знаете, что все здесь не так просто. В воскресенье нас ожидает игра в бундеслиге, и сейчас мы думаем только об этом. В первом тайме, конечно, я раздумывал о многом. Но это было анализ ошибок, об отставке я не думал», – сказал Штегер.

 
 
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Главный тренер «Кельна» Петер Штегер поделился мнением о победе над БАТЭ (5:2) на групповой стадии Лиги Европы.

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