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БАТЭ не смог обыграть "Кельн" в Лиге Европы

03.11.2017 00:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ потерпел крупное поражение от немецкого "Кельна" в групповом раунде Лиги Европы, сообщает Sputnik. 

В четверг на стадионе "Райн-Энерги" в Кельне местный одноименный клуб принимал в гостях БАТЭ в рамках четвертого тура группового раунда ЛЕ. Встреча завершилась победой хозяев — 5:2 (1:2, 4:0). Счет в поединке открыл Симон Цоллер на 16-й минуте. После розыгрыша штрафного благодаря точному удару Неманьи Милуновича гости сравняли цифры на табло, произошло это на 31-й минуте игры. Спустя две минуты великолепным ударом через себя Николай Сигневич вывел борисовчан вперед. Во втором тайме "козлы" завладели преимуществом и разгромили "желто-синих": сначала Юйа Осако устанавливает равновесие (54-я минута), штрафной реализовал Серу Гирраси (63), затем снова Осако (82), а точку в игре поставил Милош Йойич (90).

БАТЭ не смог обыграть "Кельн" в Лиге Европы
© REUTERS/ Wolfgang Rattay
Герой матча в составе "Кельна" Юйа Осако, оформивший дубль

В параллельном матче группы Н в Лондоне "Арсенал" сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой" — 0:0.

Таким образом, положение команд в квартете Н после четырех туров следующее:

  1. "Арсенал" — 10 очков
  2. "Црвена Звезда" — 5 
  3. БАТЭ — 4
  4. "Кельн" — 3

Следующий матч "желто-синие" проведут 23 ноября на "Борисов-Арене" против команды из Белграда, в этот же день "Кельн" примет в гостях "канониров". 

 
Теги: Минск
 
 
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"Козлы" во втором тайме разгромили гостей, забив в ворота Дениса Щербицкого четыре гола.

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