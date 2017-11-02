Александр Володько: «Есть шансы на выход из группы. Но для этого необходимо кровь из носа побеждать «Црвену»

Полузащитник БАТЭ Александр Володько признал, что второй тайм матча Лиги Европы с «Кельном» (2:5) БАТЭ не удался.

«Показалось, что и мы очень легко забили, и нам так же легко забивали. В первом тайме мы действовали более организованно. После перерыва получилось по-другому. Сначала проиграли подбор после «стандарта». Затем опять «стандарт» – и удар на исполнение. Ну а дальше мы большими силами полезли вперед. А эта команда в чемпионате Германии заточена под контратаки. Второй и третий пропущенные нами мячи – не знаю даже, как назвать. Необязательные... Но получилось так, что, пропустив их, требовалось идти большими силами вперед, чтобы отыграться. А на контратаках мы получили еще два.

Видно, что «Кельн» очень хорошо использует ошибки соперника. Нам так забили первый мяч: потеря в центре поля – и сразу гол. Обидно, конечно. После перерыва уступить 0:4... Мы не сыграли на слабых качествах соперника, а позволили ему использовать свои сильные стороны. Даже не знаю, с чем это связано.

Мы не хотели сильно прижиматься к воротам. Это затрудняет выход в атаку. В моем понимании, нужно грамотно играть в центре поля, чтобы при отборе мяча развивать атаку. Если чересчур близко отходишь к своей штрафной, все равно боишься потери там, будет много безадресных выносов. Пытались прессинговать выше, но во втором тайме, наверное, сели низковато. А два «стандарта» переломили всю игру.

У меня был момент во втором тайме. И я хорошо попал по мячу, и мне хорошо попали в грудину. Чувствовал, что пробил неплохо, но уже не видел момент до конца. Понял, что голкипер удачно сложился. Если бы счет стал 3:3, это бы, наверное, ударило по сопернику. И нас бы как-то еще больше вдохновило.

Конечно, шансы на выход из группы у БАТЭ есть. Но для этого необходимо кровь из носа брать верх дома над «Црвеной Звездой». Ключевым туром будет пятый, и нам обязательно нужно победить», – сказал Володько.