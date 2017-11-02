Daily Mail: Почеттино – приоритет для «Реала» в случае отставки Зидана

«Реал» рассматривает кандидатуру главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

45-летний аргентинец – основной вариант для мадридского клуба в случае увольнения Зинедина Зидана.

В недавних матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» «Реал» взял лишь одно очко (1:1, 1:3), а после 10 туров чемпионата Испании занимает лишь 3-е место, отставая от «Барселоны» на 8 баллов.

Кроме того, в шорт-лист королевского клуба входят два игрока «шпор» – форвард Харри Кейн и полузащитник Деле Алли.