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«Спорт-Экспресс»: КХЛ отменит олимпийскую паузу в случае недопуска России на Игры и не отпустит игроков в другие сборные

03.11.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ рассматривает ответные меры на тот случай, если сборную России не допустят до участия к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане или предложат выступить под нейтральным флагом, сообщает «Спорт-Экспресс». 

В таком случае олимпийская пауза в регулярном чемпионате, которая должна продлиться с 29 января по 25 февраля, может быть отменена. Ряд матчей может быть перенесен. 

Это будет означать, что КХЛ запретит клубам отпускать в Корею хоккеистов, которые будут вызваны в другие сборные. 

Напомним, что ранее о решении не отпускать игроков на Олимпиаду объявила НХЛ. 

Ожидается, что решение по допуску сборной России до участия в Играх-2018 будет принято на исполкоме МОК в начале декабря.

 

 
 
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