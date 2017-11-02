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Победа над БАТЭ стала для «Кельна» второй в 13 матчах сезона
03.11.2017 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче групповой стадии Лиги Европы «Кельн» победил БАТЭ (5:2).
Таким образом, эта победа стала для немецкого клуба второй за 13 матчей сезона.
Следующий матч «Кельн» проведет в рамках чемпионата Германии против «Хоффенхайма-1899».
Отметим, что в
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В матче групповой стадии Лиги Европы «Кельн» победил БАТЭ (5:2).
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