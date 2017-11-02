ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Павел Рыбак: «Вернут очки БАТЭ – значит, вернут. Это дело комитета»

03.11.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник солигорского «Шахтера» Павел Рыбак в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился мыслями о «Деле Веремко», когда БАТЭ было засчитано техническое поражение в игре со «Слуцком».

– Снятие трех очков с БАТЭ по следам заявки Веремко на матч со «Слуцком» обсуждали долго – сейчас их могут вернуть после заседания апелляционного комитета БФФ 9 ноября. В любом случае, тема не утихает: не поверю, что в «Шахтере» о ней не говорят.

– Ну, говорят... Но точно не на каждом углу. Когда с БАТЭ сняли три очка, мы подумали просто — как и любой другой на нашем месте: по турнирному раскладу это для «Шахтера» хорошо. А, допустим, вернут их борисовчанам – значит, вернут. Это дело комитета. И никаких проблем. А наша проблема сейчас – игра с «Нафтаном», – сказал Рыбак.

 

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник солигорского «Шахтера» Павел Рыбак в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился мыслями о «Деле Веремко», когда БАТЭ было засчитано...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Рене Фазель: «Возможный отказ КХЛ отпускать игроков на Олимпиаду – не лучший выбор. Неправильный»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика