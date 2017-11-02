Павел Рыбак: «Вернут очки БАТЭ – значит, вернут. Это дело комитета»

Защитник солигорского «Шахтера» Павел Рыбак в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился мыслями о «Деле Веремко», когда было засчитано техническое поражение в игре со «Слуцком».

– Снятие трех очков с БАТЭ по следам заявки Веремко на матч со обсуждали долго – сейчас их могут вернуть после заседания апелляционного комитета БФФ 9 ноября. В любом случае, тема не утихает: не поверю, что в «Шахтере» о ней не говорят.

– Ну, говорят... Но точно не на каждом углу. Когда с БАТЭ сняли три очка, мы подумали просто — как и любой другой на нашем месте: по турнирному раскладу это для хорошо. А, допустим, вернут их борисовчанам – значит, вернут. Это дело комитета. И никаких проблем. А наша проблема сейчас – игра с , – сказал Рыбак.