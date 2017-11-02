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Павел Рыбак: «Вернут очки БАТЭ – значит, вернут. Это дело комитета»
03.11.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник солигорского «Шахтера» Павел Рыбак в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился мыслями о «Деле Веремко», когда
– Снятие трех очков с БАТЭ по следам заявки Веремко на матч со
– Ну, говорят... Но точно не на каждом углу. Когда с БАТЭ сняли три очка, мы подумали просто — как и любой другой на нашем месте: по турнирному раскладу это для
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Защитник солигорского «Шахтера» Павел Рыбак в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился мыслями о «Деле Веремко», когда БАТЭ было засчитано...
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