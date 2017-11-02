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«Ислочь» может провести матч 29-го тура на поле РЦОРа-БГУ по улице Семашко

03.11.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, «Ислочь» может провести домашний матч 29-го тура с «Днепром» на поле РЦОРа-БГУ по улице Семашко в Минске.

Согласно регламента чемпионата Беларуси, матчи двух последних туров должны играться в одно время и в один день. Матчи 29-го тура намечены на 18 ноября на 15.00.

Минское «Динамо», «Минск» и «Ислочь» являются хозяевами матчей с «Крумкачами», «Гомелем» и «Днепр» соответственно.

«Динамо» большую часть чемпионата провело на «Тракторе», однако сейчас вынуждено сменить арену на стадион на ул. Маяковского в связи с желанием сберечь поле на «Тракторе» из-за неблагоприятных погодных условий. «Ислочь» и «Минск» также проводят свои матчи на стадионе по улице Маяковского.

По информации Tribuna.com, «Ислочь» рассматривала вариант проведения встречи на СОК «Олимпийский», однако АБФФ отказала клубу из-за того, что у стадиона нет необходимой лицензии. В данный момент «Ислочь» согласовывает вариант проведения матча на поле РЦОРа-БГУ по улице Семашко.

О том, на каких стадионах сыграют матчи 29-го тура «Динамо» Минск и «Минск» информация на данный момент отсутствует.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, «Ислочь» может провести домашний матч 29-го тура с «Днепром» на поле РЦОРа-БГУ по улице Семашко в Минске.

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