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Рене Фазель: «Возможный отказ КХЛ отпускать игроков на Олимпиаду – не лучший выбор. Неправильный»
03.11.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о возможных ответных санкциях
– Есть информация, что КХЛ может отменить февральскую паузу на Игры и отказаться отпускать игроков в другие сборные, если Россия не поедет на Олимпиаду.
– (Долгая пауза.) Я не буду это комментировать. Это очень странно. Если такое намерение существует – его стоит переосмыслить. Потому что интересы спортсменов важнее. В КХЛ выступают не только российские хоккеисты. Я надеюсь, что никто на это не пойдет. И отказ Континентальной лиги отпускать игроков на Олимпиаду – это не лучший выбор. Неправильный. И посыл будет неверным. Подумайте о спорте. Он превыше всего.
Я не слышал раньше об этой идее. Но она в корне неверна. Хотя это будет еще одной причиной для того, чтобы серьезно поработать над тем, чтобы сборная России выступала на Олимпиаде под своим флагом. И все же это неправильно. Это, как вы говорите, кошмар (слово «кошмар» Фазель произнес по-русски – прим. Tribuna.com), – сказал Фазель.
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Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о возможных ответных санкциях КХЛ в случае недопуска России на Олимпиаду-2018.
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