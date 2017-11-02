Володенков о том, почему не получил работу в «Динамо»: «Я стучался в родные двери где-то год, а потом решил: хватит»

Бывший полузащитник минского «Динамо» Виталий Володенков рассказал о том, что сожалеет, как и при каких обстоятельствах в свое время покинул столичный клуб.

– Почему со своим опытом не можете найти работу в футбольной сфере?

– Я не владелец клубов, чтобы говорить, почему все устроено именно так. Некоторые умеют подлизываться, а я к подобному не привык. Хотел остаться не просто в футболе, а именно в структуре «Динамо». Моя самая главная ошибка – расставание с минским клубом. Когда четыре года назад завязал с футболом и пытался устроиться в «Динамо», все отвечали: «Не надо было уходить». Рабочие места не пустуют, все игроки хотят заниматься тем, к чему по старой памяти лежит душа. Я стучался в родные двери где-то год, а потом решил: хватит, надо куда-то идти работать. Думаю, смог бы стать помощником тренера – главным без опыта тяжело со старта. Поддерживаю форму, иногда бегаю на пару с дочкой. А так… в основном все время заполняет рыбалка.

– Часто думаете, как сложилась бы жизнь, если бы уехали в «Спартак»?

– Жена думает. Мне кажется, я бы через неделю вернулся. Тогда на просмотр приглашали пачками. Хотя я стоил немало и должен был оказаться на голову сильнее всех. Если бы в то время у меня не лежал бы контракт от «Сокола» с гарантированными условиями, поехал бы в «Спартак». Юрий Саныч даже приглашал на разговор к себе домой, убеждал соглашаться на предложение из Москвы. Ему хотелось, чтобы при его правлении футболист перешел в «Спартак» – это же престижно, – сказал Володенков в интервью журналу «Большой футбол».

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