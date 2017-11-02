Анатолий Байдачный: «Вам интересно смотреть матчи «Динамо»? Тот же вопрос и по «Шахтеру». Качество игры этих команд не является чемпионским»

Известный футбольный специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о фаворите в чемпионской гонке в концовке сезона.

«БАТЭ – самый достойный претендент на чемпионство. Есть очень простой показатель: игры между собой. Борисовчане выиграли четыре матча из четырех. Значит, они более достойны. Другое дело, что БАТЭ потерял очки с командами, с которыми просто преступно это делать.

Что касается силы команд и качества игры, то Борисов смотрится лучше. Тут даже вопросов нет. Игра «Динамо» и «Шахтера»? Вам интересно смотреть матчи «Динамо»? Вы хотите, чтобы у нас был чемпион, на которого смотреть неинтересно и неприятно?

Тот же вопрос и по «Шахтеру». Качество игры этих команд не является чемпионским. Нет оснований говорить, что пришло время смещать БАТЭ. По качеству игры БАТЭ все еще лучший в стране. А все проблемы в чемпионате команда создала сама себе», – считает Байдачный.

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