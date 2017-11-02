Владимир Курнев: «Ну, выиграет «Динамо» или «Шахтер» чемпионат, а на следующий год будет вылет из Лиги чемпионов в первом же раунде»

Белорусский тренер Владимир Курнев поделился мнением о том, кто должен завоевать золотые медали чемпионата, когда за три тура до конца сезона на их претендуют минское «Динамо», БАТЭ и «Шахтер».

«Считаю, кроме БАТЭ никто не достоин быть чемпионом. БАТЭ – единственный клуб, который боеспособен на международном фронте. Причем я и сборные всех возрастов имею в виду. Ну, выиграет «Динамо» или «Шахтер» чемпионат, а на следующий год будет вылет из Лиги чемпионов в первом же раунде. У БАТЭ солидный опыт игры в группах еврокубков. Понятно, что давать чемпионство только поэтому неправильно. Но я говорю о том, что БАТЭ более достойная команда для Лиги чемпионов.

Если же выбирать из двух претендентов, мне больше нравится «Шахтер». Весь чемпионат он идет на первом месте. И лидирует по праву. «Динамо»? Там нет исполнителей, которые соответствуют чемпионскому уровню. Нет таких игроков! Жавнерчик, Нойок? Один-два-три человека, но не более. Да и рисунка игры нет совершенно. «Шахтер» в этом плане предпочтительней.

Во всей этой ситуации БАТЭ виноват сам: проиграл «Минску», «Крумкачам», «Витебску», не смог выиграть у «Нафтана». А новополочан борисовчане просто обязаны обыгрывать. Забивай два-три-четыре мяча – и все вопросы о правомерности пенальти отпали бы сами собой. Команда такого уровня не имеет права терять подобным образом очки. А их по сезону потеряно очень много», – сказал Курнев.