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Конте заинтересован в работе с «ПСЖ»
03.11.2017 12:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании сезона не прочь возглавить «ПСЖ».
Итальянский специалист, которому грозит отставка из лондонского клуба, проинформирован о том, что парижане рассматривают его кандидатуру.
Конте рассказал своим друзьям, что жалеет о том, что не покинул «Челси» после чемпионского сезона, и не собирается оставаться в клубе на третий год из-за конфликта с руководством.
Ожидается, что «ПСЖ», в свою очередь, расстанется летом с главным тренером команды Унаи Эмери и также рассматривает вариант с Жозе Моуринью («МЮ»).
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании сезона не прочь возглавить «ПСЖ».
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