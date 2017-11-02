ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конте заинтересован в работе с «ПСЖ»

03.11.2017 12:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании сезона не прочь возглавить «ПСЖ».

Итальянский специалист, которому грозит отставка из лондонского клуба, проинформирован о том, что парижане рассматривают его кандидатуру.

Конте рассказал своим друзьям, что жалеет о том, что не покинул «Челси» после чемпионского сезона, и не собирается оставаться в клубе на третий год из-за конфликта с руководством.

Ожидается, что «ПСЖ», в свою очередь, расстанется летом с главным тренером команды Унаи Эмери и также рассматривает вариант с Жозе Моуринью («МЮ»).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании сезона не прочь возглавить «ПСЖ».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Анатолий Байдачный: «Вам интересно смотреть матчи «Динамо»? Тот же вопрос и по «Шахтеру». Качество игры этих команд не является чемпионским»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика