Ярослав Завгородний: «Тренерский совет решил не выносить на исполком инициативу о запрете выступать отказников за сборную Беларуси»

Генеральный секретарь ФХРБ Ярослав Завгородний в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову прокомментировал информацию о том, что организация рассматривает вопрос введения пожизненного запрета выступлений за сборную и в чемпионате страны для «хоккеистов-отказников», ранее написавших в федерацию письма с просьбой не привлекать их в национальные команды.

– Несколько недель назад ФХБ выступила с довольно резким заявлением на предмет запрета сменившим гражданство в будущем вернуться под эгиду родины. Что за ним стоит и чем кому реально угрожает?

– Речь в большей степени касалась молодых хоккеистов. Чтобы к «отказным» письмам они относились ответственнее и взвешеннее. И понимали, что через какое-то время, когда они станут не востребованы в России, обратной дороги не будет. Причем не только в белорусских сборных, но и клубах. И это было бы логично: если тебе на каком-то этапе не нужна родина, что странного в том, что потом ты можешь оказаться не нужен ей? Правда, тренерский совет такую крайнюю меру решил пока все- таки не выносить на обсуждение исполкома. Сжечь мосты проще всего, но мы должны очень продуманно принимать такие категоричные решения, тем более что мы не настолько кадрово богаты, чтобы спешить с резкими шагами, – сказал Завгородний.

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