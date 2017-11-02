|
Борис Михайлов: «Я всегда за Путина, поддерживаю его линию»
03.11.2017 14:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший нападающий сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что разделяет идеи форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
Игрок «Кэпиталс» ранее выступил с инициативой создать движение Putin Team.
«Я всегда за президента Путина, поддерживаю его линию. И движение поддержу, и пойду вместе с ним, буду и голосовать за Путина. Если меня Александр пригласит, то я буду участвовать», – сказал Михайлов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший нападающий сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что разделяет идеи форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии