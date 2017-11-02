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ФХБ ведет переговоры с ФХР о правилах перехода молодых хоккеистов

03.11.2017 15:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь ФХБ Ярослав Завгородний в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, какие усилия принимает организация, чтобы регламентировать процесс переходов игроков до 18 лет между федерациями Беларуси и России.

– Поговорим о проблеме, история которой начала отсчет три года назад, — о статусе белорусских хоккеистов в России. Со стороны может показаться, что процесс заморожен.

– Между тем он идет, и не пассивно с нашей стороны. Совсем недавно на полугодовом конгрессе ИИХФ состоялись очередные переговоры с российской стороной, разрабатывается документ, призванный регламентировать переходы игроков до 18 лет между нашими федерациями. Это болевая точка, которая даже серьезнее, чем возможные проблемы с несколькими хоккеистами национальной сборной. Юноши отказываются от выступления за сборные U-18 и U-20, чтобы иметь возможность играть в МХЛ, где легионеры запрещены. Надеемся, в декабре на мировом хоккейном форуме удастся продвинуть решение вопроса на более высокий уровень.

– И?.. Белорусам таки вернут статус нелегионеров в России?

– Для начала хотя бы появятся правила перехода. Пока существуют внутренние российские и внутренние белорусские. Международные же регламентированы только правилами ИИХФ, но там речь идет всего лишь об оформлении трансферной карты, а этого недостаточно. Многие просто собираются и уезжают, – сказал Завгородний.

 
 
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Генеральный секретарь ФХБ Ярослав Завгородний в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову рассказал, какие усилия принимает организация, чтобы...

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