ФХБ не рассматривает вариант возвращения белорусского клуба в МХЛ

Генсек ФХБ Ярослав Завгородний рассказал о том, есть ли у федерации планы по возвращению белорусского представителя в МХЛ.

– Один из напрашивающихся вариантов решения «проблемы МХЛ» – возвращение в проект Беларуси хотя бы одной командой. Он рассматривался?

– Стратегически – нет. По ряду причин, которые частично ранее озвучивались. Во-первых, для нас это действительно дорого. Во-вторых, это продолжило бы размывание уровня национального чемпионата: рассматривается вариант, при котором сборная U-18 в следующем сезоне выступит в экстралиге 2.

Далее – тренировочный процесс: в формате МХЛ он затруднен сложной логистикой, и компенсировать это нельзя даже соревновательной практикой хорошего уровня. Тем более что она у нашей молодежи есть и за рамками МХЛ. Здесь и спарринги высокого уровня в международных паузах, и становящиеся регулярными визиты юниоров в Канаду на представительные турниры, и выставочные матчи наших сборных с командами элитного пула, что не в последнюю очередь обусловлено присутствием в ней всех трех белорусских сборных. И самое главное, что существующая система подготовки дает результат, – сказал Завгородний.