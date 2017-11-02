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ФХБ не рассматривает вариант возвращения белорусского клуба в МХЛ

03.11.2017 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генсек ФХБ Ярослав Завгородний рассказал о том, есть ли у федерации планы по возвращению белорусского представителя в МХЛ.

– Один из напрашивающихся вариантов решения «проблемы МХЛ» – возвращение в проект Беларуси хотя бы одной командой. Он рассматривался?

– Стратегически – нет. По ряду причин, которые частично ранее озвучивались. Во-первых, для нас это действительно дорого. Во-вторых, это продолжило бы размывание уровня национального чемпионата: рассматривается вариант, при котором сборная U-18 в следующем сезоне выступит в экстралиге 2.

Далее – тренировочный процесс: в формате МХЛ он затруднен сложной логистикой, и компенсировать это нельзя даже соревновательной практикой хорошего уровня. Тем более что она у нашей молодежи есть и за рамками МХЛ. Здесь и спарринги высокого уровня в международных паузах, и становящиеся регулярными визиты юниоров в Канаду на представительные турниры, и выставочные матчи наших сборных с командами элитного пула, что не в последнюю очередь обусловлено присутствием в ней всех трех белорусских сборных. И самое главное, что существующая система подготовки дает результат, – сказал Завгородний.

 
 
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Генсек ФХБ Ярослав Завгородний рассказал о том, есть ли у федерации планы по возвращению белорусского представителя в МХЛ.

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