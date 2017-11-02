Юрий Шевцов: «Многие смеются над пресловутым «правилом левши», полагая, что оно ничего не дало. Но это не так»

Главный тренер национальной команды Беларуси Юрий Шевцов рассказал о том, что часто присутствует на играх чемпионата.

– Я постоянно контролирую игру «сборников» в клубах. Было интересно понаблюдать за тем, как выступят мои игроки в рядах СКА, а также кандидаты в ряды национальной команды. Могу сказать, что резервы у нас есть, а ребятам есть куда стремиться.

– Чемпионат Беларуси критикуют много и часто – борьба только между СКА и БГК, регламенты, низкий зрительский интерес…

– Для того, чтобы чемпионат был интересным, в этом должны быть заинтересованы люди. Это касается, прежде всего, директоров и менеджеров клубов. Именно они должны делать всё возможное, чтобы не просто выставить команду, но и много работать с ней. А не плакаться на тяжёлую жизнь. Есть и те, кому выгодно кричать о том, что у нас плохой чемпионат. Хотя я считаю, что нынешнее первенство проходит намного лучше, нежели в прошлом сезоне. Это подтверждает борьба между СКА и БГК, а также появившаяся возможность у «Гомеля» и «Кронона» сыграть больше игр с командой из Бреста.

Многие смеются над пресловутым «правилом левши», полагая, что оно ничего не дало. Но это не так. И прежде всего – не пропали те леворукие гандболисты, которые были. Это уже большой плюс. Что касается тех команд, которые в стартовую пятнадцатиминутку выступают в пять полевых игроков, то здесь я задаюсь вопросом: есть ли самолюбие у того тренера или директора клуба? Я бы такого не допустил, сказав руководству: или мы покупаем «левшу», или будем воспитывать его сами, иначе я ухожу, потому что выпускать на площадку пятерых игроков я не буду. Вот когда у каждого тренера поднимется самолюбие, тогда и повысится интерес к гандболу. А требовать этого от Владимира Коноплева или федерации нерезонно, – сказал Шевцов.