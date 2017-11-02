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Хоромандо вызван в сборную Беларуси

03.11.2017 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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6 ноября стартует первый учебно-тренировочный сбор национальной команды в текущем сезоне.

Ранее тренерский штаб Дэйва Льюиса огласил состав на предстоящий кэмп, однако ввиду травм, полученных защитниками солигорского «Шахтера» Даниилом Бокуном и Романом Достанко в матче чемпионата экстралиги против ХК «Могилев», принято решение о вызове в расположение команды защитника  «Немана» Гродно Михаила Хоромандо.

7 ноября команда Дэйва Льюиса отправится во Францию, где с 9 по 11 ноября сыграет со сборными Латвии, Франции  и Словении.

Ассистентами североамериканского специалиста, как сообщалось ранее, станут Михаил Захаров, Сергей Пушков, Андрей Мезин и Андрей Кудин.

Расписание «Турнира четырех наций» (г.Сержи-Понтуаз, Франция):

09.11.2017 – 18.30 – Беларусь – Латвия

10.11.2017 – 22.00 – Беларусь – Франция

11.11.2017 – 22.00 – Словения – Беларусь

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Теги: Гродно, Могилев
 
 
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6 ноября стартует первый учебно-тренировочный сбор национальной команды в текущем сезоне.

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