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Хоромандо вызван в сборную Беларуси
03.11.2017 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
6 ноября стартует первый учебно-тренировочный сбор национальной команды в текущем сезоне.
Ранее тренерский штаб Дэйва Льюиса огласил состав на предстоящий кэмп, однако ввиду травм, полученных защитниками солигорского «Шахтера» Даниилом Бокуном и Романом Достанко в матче чемпионата экстралиги против ХК «Могилев», принято решение о вызове в расположение команды защитника «Немана» Гродно Михаила Хоромандо.
7 ноября команда Дэйва Льюиса отправится во Францию, где с 9 по 11 ноября сыграет со сборными Латвии, Франции и Словении.
Ассистентами североамериканского специалиста, как сообщалось ранее, станут Михаил Захаров, Сергей Пушков, Андрей Мезин и Андрей Кудин.
Расписание «Турнира четырех наций» (г.Сержи-Понтуаз, Франция):
09.11.2017 – 18.30 – Беларусь – Латвия
10.11.2017 – 22.00 – Беларусь – Франция
11.11.2017 – 22.00 – Словения – Беларусь
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6 ноября стартует первый учебно-тренировочный сбор национальной команды в текущем сезоне.
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