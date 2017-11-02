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Вандевей дебютирует в Топ-10
03.11.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Американка Коко Вандевей по итогам малого итогового турнира WTA в Чжухае дебютирует в Топ-10.
Поскольку Кристина Младенович в Чхужае проиграла первый сет Юлии Гергес и потеряла шансы на выход в полуфинал, она уже не сможет обойти Вандевей. Француженка могла подняться выше американки, если бы обыграла Гергес в двух сетах, вышла в полуфинал, а потом выиграла турнир.
Вандевей закончит год на десятом месте – она не поднимется выше даже в случае победы в Чжухае.
Напомним, на следующей неделе Вандевей сыграет за свою сборную против Беларуси в финале Кубка Федерации в Минске.
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Американка Коко Вандевей по итогам малого итогового турнира WTA в Чжухае дебютирует в Топ-10.
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