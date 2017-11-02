Вандевей дебютирует в Топ-10

Американка Коко Вандевей по итогам малого итогового турнира WTA в Чжухае дебютирует в Топ-10.

Поскольку Кристина Младенович в Чхужае проиграла первый сет Юлии Гергес и потеряла шансы на выход в полуфинал, она уже не сможет обойти Вандевей. Француженка могла подняться выше американки, если бы обыграла Гергес в двух сетах, вышла в полуфинал, а потом выиграла турнир.

Вандевей закончит год на десятом месте – она не поднимется выше даже в случае победы в Чжухае.

Напомним, на следующей неделе Вандевей сыграет за свою сборную против Беларуси в финале Кубка Федерации в Минске.

Сборная США, которая сыграет против Беларуси: у наших вообще есть шансы?