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Вандевей дебютирует в Топ-10

03.11.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Американка Коко Вандевей по итогам малого итогового турнира WTA в Чжухае дебютирует в Топ-10.

Поскольку Кристина Младенович в Чхужае проиграла первый сет Юлии Гергес и потеряла шансы на выход в полуфинал, она уже не сможет обойти Вандевей. Француженка могла подняться выше американки, если бы обыграла Гергес в двух сетах, вышла в полуфинал, а потом выиграла турнир.

Вандевей закончит год на десятом месте – она не поднимется выше даже в случае победы в Чжухае.

Напомним, на следующей неделе Вандевей сыграет за свою сборную против Беларуси в финале Кубка Федерации в Минске.

Сборная США, которая сыграет против Беларуси: у наших вообще есть шансы?

 
Теги: Минск
 
 
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Американка Коко Вандевей по итогам малого итогового турнира WTA в Чжухае дебютирует в Топ-10.

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