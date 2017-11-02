ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Париж (АТР). 1/4 финала. Дель Потро играет с Изнером, Надаль снялся

03.11.2017 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Хуан Мартин дель Потро сыграет с Джоном Изнером и в случае победы попадет на итоговый турнир АТР.

Rolex Paris Masters

Париж, Франция

30 октября – 5 ноября 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 507 375 евро

Крытые корты, хард

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания)  Филип Краинович (Сербия)
0:0
Дата проведения
3 ноября, 16.30
Онлайн матча

 

Джон Изнер (США)  Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
6:41:1
Дата проведения
3 ноября, 15.14
Онлайн матча

 

Жюльен Беннето (Франция)  Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
3 ноября, 20.30
Онлайн матча

 

Фернандо Вердаско (Испания)  Джек Сок (США)
Дата проведения
3 ноября, 22.00
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Хуан Мартин дель Потро сыграет с Джоном Изнером и в случае победы попадет на итоговый турнир АТР.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Хоромандо вызван в сборную Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика