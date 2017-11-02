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Париж (АТР). 1/4 финала. Дель Потро играет с Изнером, Надаль снялся
03.11.2017 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Хуан Мартин дель Потро сыграет с Джоном Изнером и в случае победы попадет на итоговый турнир АТР.
Rolex Paris Masters
Париж, Франция
30 октября – 5 ноября 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 507 375 евро
Крытые корты, хард
Третий круг
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В четвертьфинале «Мастерса» в Париже Хуан Мартин дель Потро сыграет с Джоном Изнером и в случае победы попадет на итоговый турнир АТР.
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