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Эвра будет дисквалифицирован минимум на 5 матчей за удар болельщика

03.11.2017 16:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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УЕФА изучит ситуацию с поведением защитника «Марселя» Патриса Эвра на матче с «Виторией» Гимараэш.

36-летний француз в результате конфликта с болельщиками собственной команды ударил одного из фанатов ногой и был удален до начала матча.

Эвра дисквалифицирован минимум на один матч. Заседание по его вопросу пройдет 10 ноября. Как утверждает журналист Ричард Конвэй, Эвра грозит минимум 5 матчей дисквалификации.

Эвра бьет фаната «Марселя» в стиле Кантона

 
 
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УЕФА изучит ситуацию с поведением защитника «Марселя» Патриса Эвра на матче с «Виторией» Гимараэш.

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