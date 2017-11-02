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Владимир Веремеенко стал игроком «Нижнего Новгорода»
03.11.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Нижний Новгород» подписал контракт с белорусским тяжелым форвардом Владимиром Веремеенко (33 года, 211 см, 107 кг), сообщает официальный сайт клуба. Контракт с игроком рассчитан на один сезон.
Веремеенко провел в российских клубах в общей сложности 12 сезонов. В последние годы он выступал в Европе, однако теперь принял решение вернуться в Россию и присоединиться к составу «НН».
Веремеенко будет выступать под номером 7. Планируется, что в составе «НН» он сможет выйти 7 ноября в матче против венгерского «Фалко Вулкано».
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«Нижний Новгород» подписал контракт с белорусским тяжелым форвардом Владимиром Веремеенко (33 года, 211 см, 107 кг), сообщает официальный сайт клуба.
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