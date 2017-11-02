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Эдуард Дубров: «Мы сделали то, что не удавалось ни в одном из игровых видов спорта в суверенной истории Беларуси»

03.11.2017 17:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров рассказал о давлении на команду перед финалом Кубка Федерации против США.

— Есть ощущение, что отношение к матчу Беларусь — США чрезмерно политизировано? Чувствуете давление на себя и команду, повышенную активность начальства?

— Давление? А как на нас давить? Мы и так уже совершили невозможное. Сделали то, что не удавалось ни в одном из игровых видов спорта в суверенной истории Беларуси. Давить на то, что мы обязаны победить США, у которых вся команда в топ-20 мирового рейтинга? У которых второй состав заканчивается на 59-й строке ВТА в то время, как наш лидер имеет 78-й рейтинг?

Мы прекрасно отдаем себе отчет, насколько серьезное испытание предстоит, и готовы пройти его с честью. Сейчас теннисисткам не нужны накачки — наоборот, их вообще надо оградить от предматчевого ажиотажа, настроить исключительно на позитив. Ты — сорвиголова, ты все можешь, делай на корте, что хочешь, твори игру, радуй болельщиков, пусть все у тебя получится, – сказал Дубров.

 
 
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Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров рассказал о давлении на команду перед финалом Кубка Федерации против США.

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