Эдуард Дубров: «Мы сделали то, что не удавалось ни в одном из игровых видов спорта в суверенной истории Беларуси»

Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров рассказал о давлении на команду перед финалом Кубка Федерации против США.

— Есть ощущение, что отношение к матчу Беларусь — США чрезмерно политизировано? Чувствуете давление на себя и команду, повышенную активность начальства?

— Давление? А как на нас давить? Мы и так уже совершили невозможное. Сделали то, что не удавалось ни в одном из игровых видов спорта в суверенной истории Беларуси. Давить на то, что мы обязаны победить США, у которых вся команда в топ-20 мирового рейтинга? У которых второй состав заканчивается на 59-й строке ВТА в то время, как наш лидер имеет 78-й рейтинг?

Мы прекрасно отдаем себе отчет, насколько серьезное испытание предстоит, и готовы пройти его с честью. Сейчас теннисисткам не нужны накачки — наоборот, их вообще надо оградить от предматчевого ажиотажа, настроить исключительно на позитив. Ты — сорвиголова, ты все можешь, делай на корте, что хочешь, твори игру, радуй болельщиков, пусть все у тебя получится, – сказал Дубров.