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Чемпионат России. Московское «Динамо» в гостях у «Урала»
03.11.2017 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
В стартовом матче 16-го тура РФПЛ «Урал» примет «Динамо», в субботу «Краснодар» встретится с «Тосно», в воскресенье «Локомотив» сразится с ЦСКА, «Спартак» – с «Уфой», а «Зенит» сыграет на выезде с «Рубином».
Чемпионат России
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В стартовом матче 16-го тура РФПЛ «Урал» примет «Динамо», в субботу «Краснодар» встретится с «Тосно», в воскресенье «Локомотив» сразится с ЦСКА, «Спартак» – с...
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