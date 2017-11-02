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Чемпионат России. Московское «Динамо» в гостях у «Урала»

03.11.2017 17:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовом матче 16-го тура РФПЛ «Урал» примет «Динамо», в субботу «Краснодар» встретится с «Тосно», в воскресенье «Локомотив» сразится с ЦСКА, «Спартак» – с «Уфой», а «Зенит» сыграет на выезде с «Рубином».

Чемпионат России

16-й тур

Урал – Динамо Москва 1:0 (перерыв)
Дата проведения
3 ноября, 17.30, «СКБ-Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 17 Балажиц.
УралГодзюр, Балажиц, Чернов, Меркулов, Кулаков, Бавин, Майега, Бикфалви, Димитров, Евсеев, Ильин.
Динамо МоскваШунин, Шуньич, Хольмен, Морозов, Темников (Терехов, 29), Сапета, Зотов, Ташаев, Соснин, Козлов, Луценко.
Предупреждения:
Майега (32), Бавин (40), Хольмен (41).

 

Тосно – Краснодар
Дата проведения
4 ноября, 16.30, «Петровский»
превью матча онлайн статистика

 

Ахмат – Ростов
Дата проведения
4 ноября, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

СКА Хабаровск – Арсенал Тула
Дата проведения
5 ноября, 11.00, «им. Ленина»
превью матча онлайн статистика

 

Амкар – Анжи
Дата проведения
5 ноября, 14.00, «стадион Звезда»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – ЦСКА
Дата проведения
5 ноября, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Уфа
Дата проведения
5 ноября, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Зенит
Дата проведения
5 ноября, 19.00, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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В стартовом матче 16-го тура РФПЛ «Урал» примет «Динамо», в субботу «Краснодар» встретится с «Тосно», в воскресенье «Локомотив» сразится с ЦСКА, «Спартак» – с...

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