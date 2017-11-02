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Mundo Deportivo: «Реал» хочет летом приобрести Коутиньо

03.11.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал трансферной целью «Реала».

Клуб из Мадрида уже проконсультировался с коллегами из Англии относительно ситуации с контрактом 25-летнего хавбека.

«Реал» хочет приобрести Коутиньо летом 2018 года.

Главным претендентом на игрока сборной Бразилии считается «Барселона». Коутиньо сам склоняется именно к этому варианту продолжения карьеры.

Каталонцы могут выйти на трансферный рынок уже в январе, потому что летом за игрока, скорее всего, развернуться серьезная борьба, и сумма сделки существенно вырастет, превысив 150 миллионов евро, за которые «Ливерпуль» изначально был готов расстаться с Коутиньо.

Если Коутиньо не перейдет в «Барселону» зимой, по окончании сезона претендовать на игрока будут и «Реал», и «ПСЖ», который уже вел работу над этим трансфером.

 
 
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Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал трансферной целью «Реала».

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