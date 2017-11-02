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В Индии Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству

03.11.2017 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова стала фигурантом дела о мошенничестве в индийском штате Харьяна.

44-летняя Бавана Агарвал обратилась в суд с жалобой на застройщиков Homestead, которые не выполнили обязательства перед инвесторами. В 2013 году Агарвал вложила деньги в проект, и компания обещала завершить его в течение трех лет, но строительство даже не началось. Позже Агарвал узнала, что у продавцов недвижимости даже не было необходимых разрешений.

Шарапова привлечена к делу, поскольку ее имя использовалось в названии и рекламе проекта Ballet by Sharapova («Балет Шараповой»). В поданных в суд документах Агарвал утверждает, что «Шарапова не только агрессивно рекламировала мошенническую деятельность, но и поддерживала проект в глазах общественности. Соответственно, она – часть преступного сговора». 

Суд постановил, что полиция должна начать расследование этого дела.

С Homestead Шарапова начала сотрудничать в 2012 году. Сообщается, что по контракту с компанией она получила несколько миллионов долларов.

 

 

 

 
 
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Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова стала фигурантом дела о мошенничестве в индийском штате Харьяна.

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