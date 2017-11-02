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Горди Дуайер: «После двух побед подряд мы немного зарядились уверенностью»
03.11.2017 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от матча против «Северсталью».
– Это важный матч для нас. После двух побед подряд мы немного зарядились уверенностью. В то же время и «Северсталь» пока проводит отличный сезон. Играет здорово. У нее в составе прекрасные вратари. Есть несколько топовых хоккеистов, которые ведут за собой партнеров — например, Кагарлицкий. Им стоит уделить особое внимание. В общем, мы знаем ситуацию в таблице и понимаем, что предстоит такая же сложная встреча, как и в сентябре. Чтобы одолеть соперника, надо показать свою лучшую игру.
- Евгений Ковыршин на льду — значит ли это, что он сможет сыграть против «Северстали»?
– Примем решение завтра. Посмотрим, как будет чувствовать себя после утренней раскатки.
- Насколько близок к возвращению Евгений Лисовец?
– Пока никаких свежих новостей. На ближайшее время он остается недоступным для нас. Посмотрим на прогресс Евгения через несколько дней. Будем ждать его на льду после международной паузы, – сказал Дуайер.
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился ожиданиями от матча против «Северсталью».
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