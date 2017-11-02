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Россиянин стал лучшим руководителем футбольного клуба в Европе

03.11.2017 19:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 ноя — Sputnik. Лучшим руководителем года в европейском футболе признан вице-президент футбольного клуба "Монако" Вадим Васильев, сообщается на сайте журнала FCBusiness.

Торжественная церемония награждения Football Business Awards прошла в накануне в Лондоне. Награда вручалась менеджерам, добившимся успехов в клубном бизнесе. В борьбе за премию россиянин обошел Умберто Гандини из "Ромы", голландца Эдвина ван дер Сара из "Аякса" (Амстердам), немца Карла-Хайнца Румменигге из "Баварии" (Мюнхен) и Флорентино Переса из "Реала".

В 2017 году "Монако" выиграл чемпионат Франции, а также дошел до 1/2 финала Лиги чемпионов. В летнее трансферное окно клуб заработал более 300 миллионов евро на переходах в другие команды ряда игроков. В частности — 180 миллионов евро на продаже нападающего Килиана Мбаппе в ПСЖ.

Владельцем клуба с 2011 года является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. В 2013 году Васильев стал спортивным директором, а чуть позже в этом же году — гендиректором и вице-президентом "Монако".

Football Business Awards существует с 2011 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Вадим Васильев претендовал на награду вместе с Флорентино Пересом, Эдвином ван дер Саром и Карлом-Хайнцом Румменигге.

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