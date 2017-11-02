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«Авангард» Скабелки потерпел 4-е поражение подряд
03.11.2017 20:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях обыграл «Сибирь» (5:1).
Это четвертая подряд победа московского клуба, который, набрав 61 очко в 27 играх, идет вторым на Западе.
«Авангард» дома проиграл «Йокериту» (1:3), потерпев четвертое поражение подряд.
Омичи набрали 50 очков в 29 встречах и занимают третье место на Востоке. Напомним, главным тренером «Авангарда» является белорусский специалист Андрей Скабелка.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях обыграл «Сибирь» (5:1).
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