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В последних 6 матчах «Ислочь» набрала 13 очков, в 22-х первых турах – 15 очков
03.11.2017 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 28-го тура «Ислочь» обыграла «Витебск» (2:0).
В последних 6 турах «Ислочь» одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью, потерпела 1 поражение.
Отметим, что после 22-х первых туров «Ислочь» набрала 15 очков.
Напомним, команда Виталия Жуковского начинала чемпионат с пассивом в 7 баллов.
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В матче 28-го тура «Ислочь» обыграла «Витебск» (2:0).
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