ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В последних 6 матчах «Ислочь» набрала 13 очков, в 22-х первых турах – 15 очков

03.11.2017 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче 28-го тура «Ислочь» обыграла «Витебск» (2:0).

В последних 6 турах «Ислочь» одержала 4 победы, 1 раз сыграла вничью, потерпела 1 поражение.

Отметим, что после 22-х первых туров «Ислочь» набрала 15 очков.

Напомним, команда Виталия Жуковского начинала чемпионат с пассивом в 7 баллов.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 28-го тура «Ислочь» обыграла «Витебск» (2:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Авангард» Скабелки потерпел 4-е поражение подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика