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Сергей Канашиц: «Теперь первое место в пуле D Лиги Наций считается серьезной задачей? Как же низко упала наша самооценка»
03.11.2017 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский журналист Сергей Канашиц поделился мнением о решении АБФФ оставить Игоря Криушенко главным тренером сборной Беларуси.
«Сборная Беларуси в официальных матчах выступила удручающе плохо. Словом — отвратительно. И несмотря на это Игорь Криушенко сохранил свою должность. Видимо, в федерации посчитали, что и такой Илья Муромец, даст Бог, сможет срубить головы драконам из карликовых стран.
Председатель АБФФ Сергей Румас контуры новых задач обозначил так: «В группе Лиги Наций необходимо занять первое место». Алаверды Криушенко было не менее зажигательным: «Задачи поставлены серьезные, но мне не привыкать работать под давлением». Так и хочется воскликнуть: ух, ты! То есть теперь первое место в Лиге Наций, где нашими соперниками после жеребьевки могут стать команды Фарерских островов, Лихтенштейна и Гибралтара, считается серьезной задачей? И это не шутка, об этом всерьез говорит главный тренер. Как же низко упала наша самооценка, осталось только ногами по ней потоптаться. Хотя, есть вероятность, что скоро это сделает Гибралтар», – написал Канашиц.
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Сергей Канашиц: «Теперь первое место в пуле D Лиги Наций считается серьезной задачей? Как же низко упала наша самооценка»
Белорусский журналист Сергей Канашиц поделился мнением о решении АБФФ оставить Игоря Криушенко главным тренером сборной Беларуси.
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