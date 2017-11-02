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Нападающий брестского «Динамо» Кириленко сломал два ребра в матче с дублерами «Немана»
03.11.2017 21:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард брестского «Динамо» Кирилл Кириленко сломал два ребра в матче чемпионата Беларуси среди дублеров с «Неманом» (1:1).
Сообщается, что 17-летний футболист пропустит около двух месяцев.
В нынешнем сезоне Кириленко принял участие в 5-и матчах высшей лиги.
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Форвард брестского «Динамо» Кирилл Кириленко сломал два ребра в матче чемпионата Беларуси среди дублеров с «Неманом» (1:1).
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