Виталий Жуковский: «Просил игроков, если видите мяч у Ледесмы под левой ногой, просто ложитесь на пути удара любыми частями тела»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал результат матча против «Витебска» (2:0).

– Приятно удивлен состоянием газона в Витебске. Ведь насколько знаю, здесь снег лежал. Но «Витебск» молодцы – отлично подготовили поле.

Соперник нас переигрывал в контроле мяча, в работе с ним переигрывал, с меньшим браком действовал. В первом тайме, я считаю, хозяева нас переигрывали по всем компонентам. Важный момент в матче был в конце первого тайма: когда Холодинский сам в свои ворота чуть не забил. После этого сразу со стандарта у «Витебска» мяч в штангу или перекладину попал. А затем мы стали агрессивней играть. Вероятно, нам нужна была такая встряска: мы сразу включились в игру, и Осипенко один на один выходил, и потом забили. Я бы не сказал, что гол спонтанный.

Второй тайм мы хорошо подсушили. Умело разбивали атакующие действия соперника. А самое главное, что только один раз, и с очень дальнего расстояния дали пробить Ледесме. Правда, во втором тайме у соперника был очень хороший момент – пробивали с семи метров. Могло все решиться иначе. Не могу сказать, что незаслуженно выиграли. Но «Витебск» в первом тайме нас переиграл. А второй – мы уже сыграли более качественно. Благо, нам больше повезло, чем сопернику.

- Была ли персональная задача играть с Ледесмой, и насколько осложнило подготовку к игре ваше отсутствие?

– У меня квалифицированные помощники, я им могу доверять. Я хочу, чтобы они тоже развивались, как тренеры, для них возможность поработать с командой, как главные тренеры – это шаг вперед. И мне даже нравится, что они испытали на себе работу главных тренеров.

Насчет Ледесмы…Я просил, если видите мяч у него под левой ногой, просто ложитесь на пути удара любыми частями тела. Даже, если видите, что мяч он уберет под себя, все равно ложитесь под левую ногу. И столько моментов было, он убирал, вроде бы красиво…Честно, в моем тренерском опыте я еще не видел такой левой ноги в нашем чемпионате. Это просто космос для нас, – сказал Жуковский.