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«Ислочь» покинула зону вылета

03.11.2017 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 28-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» обыграла «Витебск» (2:0), а «Славия» уступила «Днепру» (2:4).

Команда Виталия Жуковского опередила «Славию» и впервые в сезоне покинула зону вылета.

После 28-и туров у «Ислочи» 21 очко, у «Славии» – 20 баллов.

В последних турах «Ислочь» сыграет дома с «Днепром» и на выезде с «Нафтаном». «Славия» в следующем туре примет «Нафтан», а в заключительном матче сыграет в гостях с «Торпедо-БелАЗом».

Напомним, «Нафтан» досрочно лишился шансов на сохранение прописки в высшей лиге.

 
Теги: Витебск
 
 
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В матче 28-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» обыграла «Витебск» (2:0), а «Славия» уступила «Днепру» (2:4).

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