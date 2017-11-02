«Славия» одержала лишь одну победу в последних 14 матчах

В матче 28-го тура чемпионата Беларуси «Славия» проиграла «Днепру» (2:4).

Команда Юрия Пунтуса в последних 14-и матчах одержала лишь одну победу (в матче с «Крумкачамi»), также 4 раза сыграла вничью.

Отметим, за два тура до конца чемпионата «Славия» опустилась в зону вылета.