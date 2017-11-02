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«Славия» одержала лишь одну победу в последних 14 матчах
03.11.2017 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 28-го тура чемпионата Беларуси «Славия» проиграла «Днепру» (2:4).
Команда Юрия Пунтуса в последних 14-и матчах одержала лишь одну победу (в матче с «Крумкачамi»), также 4 раза сыграла вничью.
Отметим, за два тура до конца чемпионата «Славия» опустилась в зону вылета.
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В матче 28-го тура чемпионата Беларуси «Славия» проиграла «Днепру» (2:4).
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