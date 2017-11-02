Сергей Ясинский: «Чтобы команде бороться за 4-6 места, подпирать пьедестал, нельзя допускать такие ляпы в обороне»

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский прокомментировал результат матча против «Ислочи» (0:2).

«Тяжело давать комментарий после такой игры. На перерыв мы должны были уйти при счете в нашу пользу. В первом тайме у нас были две штанги, плюс не реализовали выход один на один. А в концовке тайма умудрились получить сначала выход один на один, с которым Гущенко справился, а затем...Чтобы команде в реальности бороться за 4-6 места, подпирать пьедестал, нельзя вообще допускать такие ляпы в обороне. Не может нападающий соперника находиться один в штрафной площади без опеки. Конечно, нам не хватает рассудительности и надежности травмированного Карамушки. Может его отсутствие и сказалось на нашей игре.

После перерыва соперник играл по счету, даже при этом мы могли восстановить равновесие. Конечно, можно сказать, как тренеры любят всегда говорить: не хватает исполнительского мастерства футболистов. Но я бы так не сказал. Потому что в том моменте, когда бил в упор по воротам Матвеенко и не забил такой же, в принципе, момент, как в первом тайме нам забили гол – у Антона с мастерством все в порядке. Похоже, везение от нашей команды куда-то сегодня спряталось, ушло в далекие дали. А второй гол, там уже понятно: последние секунды, мы бросили все силы, чтобы отыграться, и получили контратаку. Хотя нам стратегически невыгодна была ничья нужен была только выигрыш. Поэтому и атакующая тактика, никаких выжиданий. Но еще раз повторюсь, гол в раздевалку оказался разделительной чертой, который развернул складывающийся в нашу пользу матч, – сказал Ясинский.