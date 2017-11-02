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НБА. «Вашингтон» – «Кливленд», «Оклахома-Сити» сыграет с «Бостоном» и другие матчи
03.11.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей. «Вашингтон» Уолла постарается продлить неудачную серию главного фаворита Востока «Кливленда».
В Оклахома-Сити сразятся звездные «Тандер» и «Селтикс».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.
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