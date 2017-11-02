﻿ НБА. «Вашингтон» – «Кливленд», «Оклахома-Сити» сыграет с «Бостоном» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Вашингтон» – «Кливленд», «Оклахома-Сити» сыграет с «Бостоном» и другие матчи

03.11.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей. «Вашингтон» Уолла постарается продлить неудачную серию главного фаворита Востока «Кливленда».

В Оклахома-Сити сразятся звездные «Тандер» и «Селтикс».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Индиана
Дата проведения
4 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

Орландо – Чикаго
Дата проведения
4 ноября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

Детройт – Милуоки
Дата проведения
4 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Превью

Вашингтон – Кливленд
Дата проведения
4 ноября, 02.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

Атланта – Хьюстон
Дата проведения
4 ноября, 02.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью

Нью-Йорк – Финикс
Дата проведения
4 ноября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

Даллас – Новый Орлеан
Дата проведения
4 ноября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Шарлотт
Дата проведения
4 ноября, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Юта – Торонто
Дата проведения
4 ноября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Денвер – Майами
Дата проведения
4 ноября, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Бостон
Дата проведения
4 ноября, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Бруклин
Дата проведения
4 ноября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
Ссылка на источник 31
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.

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